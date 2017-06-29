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29 червня 2017
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Порошенко підпише закон про членство України в НАТО

poroshenkonato

Але не для вступу в Альянс. 

Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Литви Далею Грібаускайте в Харкові, президент Петро Порошенко заявив, що підпише закон про членство України в НАТО, – повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Я підпишу законодавчу ініціативу парламенту щодо членства України в НАТО", – заявив він і зазначив, що для цього має бути ще дуже багато роботи, в першу чергу – проведення реформ.

"Давайте ми сьогодні будемо говорити не про формальну сторону подачі заявки, а про те, що Україні треба зробити для того, щоб реформувати нашу державу, щоб воно відповідало тим критеріям, які необхідні для членства", – сказав Порошенко.

8 червня стало відомо, що нардепи схвалили пріоритет вступу України в НАТО, – депутати підтримали зближення Києва з Альянсом.

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