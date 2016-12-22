Після саміту Єврокомісар натякнув, що "ЄС не має політичної волі". Свої умови Україна виконала повністю

Вчора у Брюсселі відбулася зустріч Україна-ЄС на найвищому рівні, що проходить в рамках саміту Україна-ЄС. Про підсумки зустрічі, перспективи для України – зі слів учасників перемовин.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер впевнений, що до кінця року Україна отримає безвізовий режим з Євросоюзом. Про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі під час саміту Україна-ЄС. Глава Єврокомісії зауважив, що затримується саме Євросоюз, Київ виконав усі умови.

"У тому, що стосується візової лібералізації, Комісія, яка діє послідовно, підтримує позицію, яку ми запропонували у квітні цього року, в рамках якої ми запропонували Єврораді і Європарламенту надати безвізовий режим Україні. Україна виконала всі вимоги, які ми поставили. Тому нормально, що тепер ЄС своєю чергою, після того як побачив, що Україна здійснила всі реформи, яких ми чекали, зробив це ", – сказав він.

"Я залишаюся впевнений в тому, що, попри труднощі та розбіжності, які існують між деякими країнами ЄС та Європарламентом, ми зможемо надати безвізовий режим до кінця року", – додав Юнкер.

За словами глави Єврокомісії, потрібно, щоб Рада ЄС та Європарламент домовилися про точний механізм зупинення дії візового режиму.

"Це вже не стосується України – це стосується країн-членів ЄС", – зауважив він.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що на переговорах була досягнута домовленість про скасування Україною заборони на експорт лісу в обмін на € 600 мільйонів траншу. Мораторій на вивіз деревини терміном на 10 років було підписано у липні 2015 року. Юнкер привітав рішення української влади законодавчим шляхом зупинити заборону на експорт деревини.

"Це була умова, яка було сформульованою, і ми отримали реакцію. Це дозволить нам дати дозвіл на останній транш в 600 мільйонів євро, який ми пообіцяли Україні. З рештою питань все в порядку", – зазначив він.

Також на прес-конференції у рамках саміту Європейський комісар Йоханнес Хан нагадав, що ЄС і на технічному, і на політичному рівні визнав, що Україна виконала всі вимоги для надання безвізу. Також він висловив припущення, що у випадку ненадання безвізового режиму Україні Європейський Союз матиме серйозні проблеми через втрату довіри.

"Європа матиме проблеми з довірою, якщо ми не виконаємо обіцянки і не дамо безвізового режиму", – заявив комісар.

"144 критеріїв досягнуто. Електронне декларування є величезним кроком вперед", – додав він.

Як реакцію за запевнення Європрезидента, що Україна отримає безвіз вже до кінця року, комісар Хан зауважив, що "поставлене президентом завдання є дуже амбітним".

"Я чув заяву Юнкера. Мета мати безвізовий режим до кінця року – амбітна, якщо не сказати – занадто амбітна.

Але головне питання – в наявності політичної волі. Якщо є політична воля – ніякої проблеми не буде, технічно це питання вирішується дуже просто ", – заявив він.

Нагадаємо, на прес-конференції за підсумками зустрічі в Брюсселі глава Європейської ради Дональд Туск сказав, що питань до України з приводу безвізового режиму більше немає.

Водночас він зазначив, що тепер уже ЄС належить виконати свої зобов'язання і знайти механізми щодо практичного впровадження скасування віз для українців.

Як відомо, у четвер стало відомо, що Франція вирішила заблокувати будь-яке просування по безвізу до завершення національних виборів, тобто як мінімум до літа.

Однак очільники Європейського Союзу, президент ЄК Дональд Туск і президент Європейської ради Жан-Клод Юнкер заявили учора про згоду Франції і Німеччини розблокувати візовий режим для України.