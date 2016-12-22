"Викиньте усіх прокурорів та суддів..." Десять порад Україні від міжнародного спеціаліста

Провідний економіст країн СНД і засновник Київської школи економіки Андрес Аслунд презентував в Києві книгу "Україна: що пішло не так і як це виправити". Під час свого виступу шведський експерт на пальцях пояснив, як зробити українські реформи успішними, ділиться "Козак інфо".

Його поради можна виокремити у таких тезах.

Головна проблема української економіки в тому, що ви так і не зламали радянської системи. З дня незалежності Леонід Кравчук і Леонід Кучма зберегли стару систему, просто додавши до неї олігархів і провівши часткову приватизацію. З 2007 року ніяких змін взагалі не відбувалося.

За останній рік в Україні почали здійснювати більше реформ, ніж за всю історію незалежності. Рада прийняла понад 400 реформаторських законів, а економічна політика докорінно змінилася. Це при тому, що на початок року у вас було 36 квот і дозволів в сільському господарстві, менше 5 млрд доларів золотовалютного резерву, а 53% витрат бюджету йшло на утримання держапарату.

Коли мене в той момент питали – чи заслуговує Україна реструктуризації зовнішнього боргу, я говорив: "Звичайно". Чому? Тому що, з одного боку, країна стояла на межі дефолту, пережила колапс гривні та іноді здавалося, що майбутнього немає. З іншого – я бачив і знав багатьох людей, кращі уми, які прийшли у владу. Починати реформи потрібно з вищого політичного рівня, і вам вдалося сформувати нову яскраву команду, яка почала це робити. Вам вдалося залучити в уряд молодих, ліберальних і нових для системи людей. Це дійсно вражає.

В Україні 19 тисяч прокурорів і 10 тисяч суддів, практично всі вони корумповані. Просто викиньте їх усіх! Немає сенсу люструвати 10-20% з них! Це зробили у Східній Німеччині після об'єднання, в Естонії та Латвії після звільнення. Вони вигнали всіх, хто там працював і набрали людей "зовні". В Україні тисячі юристів, тисячі фахівців, які зараз працюють за кордоном і досить іноземців, які готові допомогти у будівництві нової країни. Тільки тоді у вас буде нова політика. На жаль, саме цей напрямок – самий неуспішний в українських реформах наразі.

У шведському пенсійному фонді працює тисяча чоловік. Знаєте, скільки в українському? Майже сорок тисяч! Жодної причини для їх існування немає. У Центробанку України працювало на початку минулого року 11 000 осіб, у Швеції – 400. Навіщо вам "азарівська" податкова система?! З 19 тисяч прокурорів достатньо залишити чотири, з 10 тисяч суддів – дві-дві з половиною.

Хочете побороти корупцію в газовій сфері? Перестаньте купувати газ у Росії. Це елемент економічної війни, яка спрямована на корумпування і розвал України. Всі ці газові махінації здійснюють кримінальні синдикати. Українські олігархи заробили гроші на перепродажу і мутних схемах з продажу газу. Вони збудували корумповану імперію з Москвою і купили владу в Києві.

Прості українці бачать інфляцію і падіння курсу гривні і вважають, що в цьому винен уряд. Ви забуваєте, що 7% української економіки зникли на окупованому Донбасі, 6% – у санкціях з боку Росії і 3% – у інвестиціях, які не надійшли в країну через війну. І люди вочевидь відчувають зниження рівня життя.

Звичайні громадяни завжди ненавидять реформи, їм найважче. Практика показує, що реформи дають результат тільки через два роки після радикальних реформ. Скажімо, у Польщі в жовтні 1991-го року на парламентських виборах проголосували проти всієї команди "Солідарність" і привели до влади соціалістів, які взяли цю назву після "комуністів".

Поляки на початку реформ теж вважали, що вони "нічого не вміють" і у них "ніколи нічого не вийде".Точно також зараз багато хто вважає в Україні! Але два роки реформ Бальцеровича в Польщі виявилося достатньо для 25 років економічного зростання.

Естонці звільнили буквально всіх радянських чиновників. Зараз у них рівень корупції менше, ніж у багатьох країнах Євросоюзу. Але вони просто побудували нову систему! Аналоги СБУ теж звільнили у всіх балтійських країнах у повному складі!

За матеріалами "Znaj.ua".