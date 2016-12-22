Кишинів обрав президента. Чого боятися Києву?

У ході передвиборної кампанії нинішнього президента Молдови, лідера соціалістів Ігоря Додона, у Києві були побоювання, що його перемога змінить зовнішній курс держави. Адже нинішній глава держави відверто говорив, що у його пріоритетах – Москва, а не Брюссель.

Втім, попри загальні негативні передбачування, коментарі українських політиків є стриманими і неоднозначними. Щонайперше тому, що соціаліст Додон не має в парламенті більшості, а об'єднана коаліція розуміє, що з Росією їм "вже не по дорозі".

Українські парламентарі сподіваються на подальші добросусідські взаємини. Зокрема Голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко у розмові з Deutsche Welle висловила сподівання, що слова Додона розходитимуться з ділом. Тобто між гучними заявами до виборів і політикою після "буде величезна різниця".

В Молдові, згідно з останнім переписом 2004 року, проживає до півмільйона українців. І політик очікує, що в держбюджеті України на наступний рік будуть закладені "кошти на підтримку української діаспори за кордоном, зокрема у Молдові", що стане найкращою противагою для утвердження "руского міра" в цій країні.

Її колега, голова парламентського підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Світлана Заліщук вважає, що останні світові події для України є дещо тривожними. Нові проросійські президенти у Молдові, Болгарії, повний несподіванок Трамп – нові ускладнення для України щодо реалізації її зовнішньої політики, зокрема зближення з ЄС та НАТО.

"Молдова – один з наших найближчих партнерів у євроінтеграції, з якою ми разом виборювали візову лібералізацію і угоду про асоціацію з ЄС", – нагадала Заліщук у коментарі Deutsche Welle, а для Інтернет-видання "Новое время" повідомила, що "Молдова ... не стала сюрпризом. З 2003 року рівень підтримки ЄС впав з 70% до 40% у 2016. Це один з наших ключових партнерів у Східному партнерстві. Як на це реагувати? Треба визнати, що увесь світ геополітично розгублений.

Думаю, що стратегії, основну яких складають "посилення співпраці, збільшення контактів, поглиблення економічних проектів", вже не працюють. Маємо шукати асиметричні відповіді", – поділилася вона.

Додона вона назвала політиком, який не просто "веде помірну гру на користь Росії", а повністю координує свої дії з Москвою. На її думку, хоча у Молдові парламентська форма правління, за якої президент має обмежену роль у реалізації політики, проте прихід до влади проросійського кандидата "змінює розклад політичних сил в країні, вироблення рішень та настрої в суспільстві".

Фактором, який стримує ці проросійські потуги, є те, що Молдова – парламентська республіка.

Відтак Додон зможе проштовхувати певний порядок денний у молдовському парламенті, але не впливатиме на ухвалення рішень, оскільки пропрезидентська партія не має більшості в молдовському парламенті.

Ще один сценарій подій, на думку експертів, – це той, коли Росія розхитає внутрішню політику та економіку Молдови, і в країні відбудуться позачергові парламентські вибори.

Парламент Молдови проявив себе як вкрай корумпований, і він заслуговує на розпуск. Але альтернатива є значно гіршою – це висока ймовірність проросійських зайд у парламенті, аналізують фахівці.

Поки що, радить експерт Українського інституту міжнародної політики Надія Афанасьєва, важливо стежити за перебігом перших закордонних візитів Додона, які він пообіцяв зробити в Москву і в Брюссель, і дочекатися перших заяв лідерів Молдови, Росії та ЄС.

Афанасьєва нагадує, що економіст за освітою і колишній міністр економіки Молдови Додон чудово розуміє фінансову залежність економіки своєї країни як від Росії, так і від Євросоюзу. "Він буде змушений маневрувати між цими двома силами, а отже не піде на відкрите протистояння з жодною з них", – переконана експерт.