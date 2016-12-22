Трамп посилюватиме санкції. Підбірка найбільш суперечливих висловлювань щодо України

Після своєї першої промови новий президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю телеканалу CNN і роз'яснив свої подальші плани. Багато хто в Америці та на інших континентах вважають себе розчарованими, а то й наляканими. Є острахи, що Трамп змінюватиме курс Америки, що відмінятимуть санкції, виникнуть додаткові труднощі в сирійському конфлікті і гібридній війні, інформують в Ua.info.

"Не варто боятися великих змін, які можуть урізати велич США в усьому світі. Ми єдина велика держава, яка завжди прагне до демократії і верховенства права. Сирійський конфлікт має вирішитися найближчим часом, я впевнений, що ми зможемо здолати ІГ спільно з Європою і покажемо свою єдність всьому світу. Якщо Росія анексувала Крим, веде війну на Донбасі, то про які зняття санкцій може йтися? Пам'ятаєте, що я вам говорив про Мексику? Якщо не захочуть платити за будівництво паркану – будуть платити удвічі більше, ми розширимо санкції щодо Росії і Російських нафтових компаній, посилимо вплив на банківську сферу та ізолюємо її як Північну Корею", – відповів Трамп на питання журналіста CNN Фаріду Закарія про ситуацію на Близькому Сході.

Він також додав, що після відновлення економічного зростання, США допомагатимуть своїм країнам партнерам як фінансово, так і зброєю.

Вельми неоднозначною є позиція стосовно України новопоставленого президента США, як дослідили daily.rbc.ua:

Дональд Трамп – це політик, який найбільше запам'ятався неоднозначністю своїх висловлювань стосовно України. РБК-Україна проаналізувала, як змінювалася риторика кандидата в президенти США від Республіканської партії щодо України, починаючи з 2014 року і по сьогодні.

Ще не будучи кандидатом в президенти, Дональд Трамп в березні 2014 року, виступаючи на Конференції консервативної політичної дії, висловився з приводу анексії Криму Росією. Він назвав це "розумною" авантюрою президента Росії Владіміра Путіна. Тоді мільярдер прогнозував Україні невдачу.

"Він провів Олімпійські ігри, а вже через день взявся за Україну. Всього лише через день. Дуже розумно. Він не хотів цього робити під час Олімпіади. Бум, через день все почалося, коли наші атлети вже поїхали, ми всі поїхали додому. Знаєте, коли він зайшов і захопив Крим, він вирвав серце і душу, тому що там були всі гроші. Це було неочікувано.

Мені раніше говорили, що всі доходи надходили саме з цього регіону. І оскільки це було головним джерелом багатства, вся Україна зазнає невдачі, це станеться дуже скоро. Якщо ви подивитеся, що вони там в Україні роблять, то зрозумієте, що це лише питання часу", – говорив політик. У липні 2015 року політик зазначив, що проблеми навколо Криму повинні вирішувати щонайперше європейські країни, а не США, натякаючи на тісні відносини Європи з Росією в питанні поставок нафти і газу. "Це (Крим, – ред.) більшою мірою проблема Європи, ніж наша. І Європа при цьому не скаржиться стільки, скільки ми. Я розумію, якби європейці приходили до нас і просили нашої допомоги, але в реальності вони не роблять цього. Вони продовжують вести справи в Росії, беруть російський газ, російську нафту. І ви знаєте, це саме ми робимо з усього цього велику проблему", – заявив Трамп в інтерв'ю CNN.

Також Трамп запитав, чому Німеччина не хоче зайняти чільне місце в питанні Криму, а постійно все перекидають на Штати. "Чому б Німеччині не зайняти позицію лідера у цьому питанні (щодо Криму, – ред.). Ви знаєте, Німеччина – це дуже багата і могутня країна. Чому б їм не приділяти цій проблемі більше уваги? Але немає, все беруть на себе Штати – наче ми світовий поліцейський".

У кінці липня того ж року, коли Трамп відправився у Шотландію на турнір з гольфу British Open, він допустив, що у випадку перемоги на президентських виборах він зможе налагодити хороші відносини з Путіним. І причина тому – взаємна нелюбов Путіна і Обами. "Думаю, я зможу порозумітися з Владіміром Путіним, так. Він ненавидить Обаму, Обама ненавидить його. У нас (Росії і США, – ред.) неймовірно погані відносини", – зазначив Трамп в інтерв'ю NBC.

Також в липні 2015 року Трамп запам'ятався своїм несподіваним твердженням, що російські війська не зайдуть в Україну. На той момент вже пройшло більше року з часу окупації Росією Криму. Пізніше політик виправдовувався, що мав на увазі, що "Путін не зайде в Україну, якщо він (Трамп, – ред.) стане президентом".

"Коли я сказав в інтерв'ю, що Путін "не зайде в Україну, можете собі зазначити, я мав на увазі – якщо я буду президентом. Але Путін вже в Криму! Тобто при всіх жорстких заявах Обами про Росію і Україну, вони вже забрали Крим і продовжують тиснути. Ось що я говорив", – написав він у себе в твіттері після інтерв'ю АВС news.

16 серпня 2015 року Трамп висловив свою байдужість з приводу того, стане Україна членом НАТО чи не стане.

"Я б не став надавати цьому великого значення. Якщо це станеться – чудово. Якщо ні – добре", – сказав він. Також він вкотре нагадав, що питання України – це проблеми Європи, а не Штатів. "Мені не подобається те, що відбувається в Україні. Але це проблема Європи, яка зачіпає її більше, ніж нас", – сказав він. 11 вересня 2015 року під час включення в режимі відеоконференції в ході форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES), Трамп уже запевнив, що його турбує те, що відбувається в Україні і розкритикував президента США Барака Обаму за недостатню підтримку України. "США підтримують Україну, але більше на словах, ніж на ділі.

Наш президент не достатньо сильний, він не робить того, що має зробити для України, це слова, і більше нічого... Частина проблем США полягає в тому, що Путін абсолютно не поважає нашого президента", – сказав Трамп і не забув нагадати, що Україна отримує мало підтримки від Європи. "Україна не має належної поваги від Європи. Ви не отримуєте належної допомоги".

Запам'ятався мільярдер і своїми висловлюваннями з приводу краху "Боїнга 777" Малазійських авіаліній, яка сталася у липні 2014 року. У жовтні Трамп заявив, що, "можливо", відповідальність за трагедію лежить на Росії і проросійських бойовиках, але при цьому зазначив, що в даний момент США повинні сфокусуватися на власних проблемах і "не втручатися" в конфлікти в інших країнах, навіть якщо йдеться про такі "жахливі" трагедії, як збитий літак.

"Це жахливо, – сказав Трамп. – Але вони (росіяни, – ред.) кажуть, що це не вони. Інша сторона каже, що це вони. І ми будемо займатися цією суперечкою ще, напевно, 50 років, і ніхто ніколи нічого не дізнається. Можливо, це була Росія. Є тільки кілька людей, які це знають. Ви знаєте, що одним з них може бути президент Росії Владімірр Путін. Але ми знаємо одне: він не буде говорити про це".

Рік тому, в листопаді 2015 року, політик під час передвиборних дебатів знову здивував зміною своєї риторики. Тоді він закликав Штати відмовитися від захисту інтересів України в російсько-українському конфлікті. "Навіщо ми захищаємо Україну, коли навколо неї є й інші країни, які нічого не роблять? Ми повинні бути розумнішими, ми не повинні бути світовим поліцейським", – зазначив Трамп. При цьому додавши, що повністю підтримує дії Росії в Сирії. "Якщо Путін хоче увійти і знищити "Ісламську державу", то я на 100% за нього. Я не можу зрозуміти, як хтось може виступати проти цього".

Не змінилися його висловлювання з приводу України і в березні 2016 року. На зустрічі з редакцією газети Washington Post він зазначив, що Україна не так важлива для США, як для інших членів НАТО. "Україна – країна, яка хвилює нас набагато менше, ніж інших членів НАТО, і, тим не менш, ми тягнемо все це на собі. Вони не роблять нічого. Чому не Німеччина відповідає за Україну від НАТО? Чому не інші країни, які перебувають у безпосередній близькості до України, цим не займаються? Чому ми завжди ті, хто веде до потенційної Третьої світової війни з Росією?" – Заявив Трамп.

У травні 2016 року Трамп уже засуджував дії Путіна на Сході України. Разом з тим він зауважив, що готовий вести діалог з Росією, але з більш жорстких позицій, ніж це робив Обама. "Мені це не подобається, мені це зовсім не подобається", – сказав Трамп. Хвилю обурень викликала заява Трампа після висунення його кандидатури від Республіканської партії на пост президента в липні цього року про те, що якщо він стане господарем Білого дому, то буде готовий розглянути питання про зняття з Росії санкцій, а також визнання території Криму частиною РФ. "Ми вивчимо це питання, воно обов'язково буде розглянуто", – заявив Трамп, слова якого наводить Politico.

Пізніше він заявив, що Штати повинні взяти до уваги те, що "більшість жителів Криму зробили свій вибір на користь Росії". "Але, ви знаєте, жителі Криму, з того, що я чув, хочуть бути швидше з Росією, ніж там, де вони були. І це теж слід мати на увазі", – сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News. Також в липні стало відомо, що з програми кандидата Трампа було видалено пункт про передачу летального озброєння Україні.

У серпні 2016 року він знову звинуватив президента Обаму в недостатній увазі до питання України, натякнувши, що через відсутність жорсткої політики Обами з приводу Росії, Путін окупував Крим. "Мені здається, я куди більше розуміюся у зовнішній політиці, ніж він, – сказав Трамп в ефірі телеканалу Fox News. – Подивіться на ситуацію з Україною. Він говорить про те, як він жорстко поводиться з Росією, а вони тим часом оволоділи Кримом".