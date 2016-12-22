Вітольд Пілецький – добровільний в'язень концтабору Аушвіц

"Здобув у собі радість від розуміння того, що хочу боротися", – Вітольд Пілецкі

27 січня 2015 року на території колишнього нацистського концтабору Аушвіц під патронатом та за участі президента Республіки Польща відбулися урочистості з нагоди 70-ї річниці визволення концтабору.

Організаторами є Міжнародна рада Освєнцима та Державний музей Аушвіц-Біркенау.

Про злочини нацистів на території колишнього нацистського концтабору Аушвіц стало відомо завдяки так званому "Рапорту Вітольда", який написав офіцер запасу Польського Війська Вітольд Пілецький, який був співзасновником Таємної Польської Армії, добровільним в'язнем концтабору Аушвіц, офіцером Головної комендатури Армії Крайової і "NIE", політичним в'язнем сталінського періоду, жертвою судового вбивства. Місце його поховання залишається невідомим. Вирок було анульовано у вересні 1990 р. У липні 2006 р. Вітольду Пілецькому було посмертно присуджено звання полковника і нагороджено Орденом Білого Орла.

Вітольд Пілецький пішов у табір добровільно, щоб організувати там військову конспірацію і здобути достовірні дані про злочини, які вчиняли німці.

Перша конспіраційна група, яку він організував серед в'язнів з Варшави, називалася Таємна військова організація. У міру приєднання наступних груп організація змінила назву на Спілку військових організацій (СВО), яка мала своїх солдатів в усіх командах табору в Аушвіц. Наступна мета, яку ставив перед собою Пілецький, полягала в тому, щоб об'єднати конспіраційні групи в Аушвіц і підготуватися до повстання. Після створення табору Біркенау там також почалося залучення нових людей до табірної конспіративної діяльності.

Досягнувши поставлених цілей, в'язні-конспіратори почали здійснювати радіоперехоплення та готувати план активної самооборони та можливого бунту на випадок, якщо німці вирішать ліквідувати табір. Вітольд Пілецький спільно з товаришами розробляв детальні заходи з підготовки до військової операції у різних ситуаціях. Склад зброї СВО був розташований у таємному місці під бараком будівельної контори. Важливою сферою діяльності Пілецького у таборі була передача рапортів у Головну комендатуру Союзу збройної боротьби Армії Крайової у Варшаві. Спочатку він передавав їх за посередництвом тих в'язнів-членів СЗБ-АК, яким вдавалося звільнитися. Згодом, коли німці відмовилися від колективної відповідальності за втечі, сам Союз військових організацій почав їх організовувати і передавати важливу інформацію. Перша втеча відбулася у травні 1942 р.

Навесні 1943 року розпочалися арешти серед найближчих сподвижників Пілецького, тоді він реалізував план втечі з Аушвіц. Спільно з двома в'язнями – Яном Редзеєм та Едвардом Цесельським – вони втекли під час Великодніх свят, вночі з 26 на 27 квітня 1943 року. Після втечі Пілецький передав детальний звіт про злочини, які вчиняють в Аушвіц, та план військової операції зі звільнення в'язнів концтабору. Здобуту інформацію він передав конспіративним каналом солдатам в Аушвіц, а сам активно включився до конспіративної роботи під псевдонімом "Роман Єзерський". Продовжував жити справами в'язнів Аушвіц, піклувався про їхні сім'ї, надавав їм – у міру можливостей – матеріальну підтримку. Аж до початку Варшавського повстання активно цікавився самим табором і постійно підтримував контакти з тамтешнім підпіллям.