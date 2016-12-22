Увесь цей "русский мир" із його Новоросією – фейк...

Наразі росіянами керує більшовик, який перероджується у фашиста (ілюстрація euromaydan.in)

Інтернет-ресурс "Кавказ-Центр" опублікував статтю доктора політичних наук, наукового співробітника St. Antony's College Оксфордського університету Володимира Пастухова. У ній науковець пише про необільшовизм у Росії.

У великій статті Пастухов зокрема пише:

"Російське суспільство заворушилося. Причому, на відміну від подій дворічної давності, йдеться не стільки про активність інтелігенції, скільки про справді широкий народний рух, що охопив найрізноманітніші соціальні верстви. Уже поверхневого погляду буде достатньо, щоби розгледіти релігійну природу цього руху.

Навіть у людей, схильних у звичайних обставинах до раціональної поведінки і міркування, за теперішніх умов здатність критично осмислювати те, що відбувається, виявилася істотно знижена. Кримнаш – це не стільки політичне гасло, скільки символ віри. Євразійство, що отримало статус офіційної ідеології в Росії, генетично пов'язане з російським більшовизмом. Свій родовід євразійці ведуть від бісів Достоєвського. Це еволюція більшовизму, на якій відбувається його повне і остаточне розкладання.

Релігійна природа більшовизму, його глибинний зв'язок із православ'ям і вкоріненість у російській культурі не були таємницею ще на початку XX століття – "Віхи" написано саме про це. Є три джерела, три складові частини більшовизму: 1. західництво, 2. слов'янофільство і 3. православна релігійна традиція.

У середині XIX століття верхівка російського суспільства розділилася на два глибоко ворожих одна одній табори: західників і слов'янофілів, які вважали, що Росії треба порвати з Європою і повернутися до допетрівських цінностей. У цьому не було нічого специфічно російського.

Англійський історик Арнольд Тойнбі писав із цього приводу, що в будь-якому відсталому суспільстві, якому потрібно протистояти більш сильному у військовому та економічному відношенні противнику, виникає дві течії: іродіанство – ратує за копіювання інститутів більш щасливих сусідів, і зелотізм, що закликає до глухої ізоляції.

Народницький рух створив ідеологічний оксюморон – оберігача-модернізатора на православній чуттєвій підкладці. Наступною історичною похідною від народництва став більшовизм – сектантська політична течія, що дивним чином поєднує в собі радикальне західництво із не менш радикальним ізоляціонізмом. Більшовизм, з одного боку, вирвав Росію з Європи, а з іншого – провів найпотужнішу і наймасовішу європеїзацію Росії з часів Петра I.

Більшовик – це світський православний реформатор, тому через сторіччя більшовизм був так легко конвертований назад у, здавалося б, абсолютно вороже йому православ'я. Тим, кого сьогодні називають у Росії православними чекістами, не потрібно було жодних зусиль, щоби, вийшовши з обкому, увійти у храм.

До 1970-х років більшовизм остаточно виродився, повторивши долю російського православ'я. Після розпаду СРСР ці ідеологічні води знову піднялися на поверхню. Сталося друге пришестя більшовизму в російській історії.

Стара дискусія між західниками і слов'янофілами спалахнула знову, як внутрішня дискусія двох ідейних осколків більшовизму. Друге пришестя більшовизму виявилося не менш згубним, ніж перше.

Історична драма по-справжньому розгорнулася двома роками пізніше, після чергового витка української революції.

Обидва осколки синхронно ущільнюються. У ліберальному таборі і в патріотичному таборі відбулася ідеологічна кристалізація, в результаті якої домінуючою течією на обох політичних полюсах став фундаменталізм – тобто найрадикальніше, негнучке, нетерпиме і догматичне крило.

Дві ідейні течії, які є політичними антагоністами, але виросли з однієї "більшовицької шинелі", стали з часом стилістично не відрізнятися одна від одної.

Судячи з усього, на цьому історія більшовизму в Росії завершується. Багатьом може здатися, що цей висновок не підтверджується емпірично – досить поглянути на те загальне тріумфування, із яким російське суспільство зустріло новий патріотичний курс уряду. Цим людям треба нагадати, що двадцять років тому те ж саме російське суспільство із не меншим ентузіазмом вітало російських ліберальних реформаторів.

Увесь цей новий "русский мир" з його головним проектом "Новоросія" є абсолютним політичним та ідеологічним фейком.

Росії ще тільки належить зробити свій головний історичний вибір. Виграти право стати забудовником майбутньої Росії може тільки абсолютно нова сила, яка повинна прийти на зміну большевизму: або справжні ліберали, або справжні фашисти", - написав Пастухов.

Редакція "Кавказ-Центру" у своєму коментарі до статті зауважила, що в Росії просто немає звідки взятися справжнім лібералам і справжнім нацистам – народ не той.

"У Росії замість них будуть нові необільшовики. Казати про "забудовників майбутньої Росії" взагалі злочинно. Не Росію треба рятувати, а людей від Росії (включаючи самих росіян), розділивши імперську гадину на 150 вихідних держав", - резюмувала редакція.

Довідка

Пастухов Володимир Борисович народився 22 квітня 1963 року в Києві. Доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, радник голови Конституційного Суду Російської федерації, заступник голови Конфедерації спілок кінематографістів, керівник програми Інституту корпоративного підприємництва Державного університету – Вищої школи економіки, адвокат, консультант. Професор St Antony's College, University of Oxford.

Коло наукових зацікавлень: політична філософія, цивілізаційні дослідження, конституційний процес, федералізм. Член редколегій журналів "Поліс" і "Порівняльний конституційний огляд". Автор багатьох публікацій.