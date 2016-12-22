Українці масово емігрують до Польщі. Поляки не в захваті

Українські заробітчани завжди бужуть затребувані у Польщі (фото polradio.pl)

Ще до того, як конфлікт із Росією почав знищувати українську економіку, сотні тисяч українців покинули країну в пошуках кращого життя. Українці тепер складають найбільшу групу іммігрантів до країн Європейського Союзу. Про це написав Гевін Джексон, блогер Financial Times, якого цитує Puls Biznesu.

Опубліковані в середу дані Євростату свідчать, що число українців, яким видано посвідку на проживання в ЄС, збільшилося у 2013 році приблизно на 48 відсотків. Більшість українців у пошуках роботи переїхали до Польщі. В загальній складності, було видано 236 691 дозвіл. Це означає, що Україна обігнала Сполучені Штати як країну, звідки походить найбільше число іммігрантів в ЄС. У 2013 році Індія також обігнала США і зайняла друге місце після України за числом емігрантів у ЄС.

Загалом у 2013 році дозвіл на працю і проживання в ЄС отримало на 67 тисяч українців більше, ніж роком перед цим.

На думку аналітиків Financial Times, еміграція з України у 2014 році тільки збільшить серйозне ослаблення економіки, пов'язане з ескалацією конфлікту з проросійськими сепаратистами на сході країни.

Нові статистичні дані спровокували масу коментарів у польських ЗМІ. В основному їх суть зводиться до того, що поляки самі не можуть знайти вдома роботи, а їх робочі місця ще й активно штурмують українці. Однак, багато хто не проти, щоб до ЄС і Польщі зокрема приїжджали українські фахівці та спеціалісти з найрізноманітніших галузей економіки. Проте це стосується тільки справжніх професіоналів. Дешевій неосвіченій робочій силі поляки не раді, адже, як самі стверджують, мають забагато таких кадрів і серед своїх громадян.



Варто також додати, що напередодні збирання овочів і фруктів польські фермери через свої асоціації звертаються адресно до українців і потенційних працівників із інших країн з проханням приїхати на сезонні роботи.

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