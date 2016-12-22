Путін помолився за терористів, які загинули за мешканців "Новоросії" (фото, відео)
Президент Росії Володимир Путін учора, 10 вересня, відвідав храм Живоначальної Трійці на Воробйових горах у Москві і поставив свічки за тих, хто "постраждав, захищаючи людей у Новоросії". Перед цим російський президент скористався правом на дострокове голосування і віддав свій голос на виборах депутатів Московської міської Думи.
"Я поставив свічки за тих, хто постраждав, захищаючи людей у Новоросії", - сказав прихильник терористів російським журналістам.
Настоятелем цього храму є протоієрей Андрій Смирнов, який недавно приїхав з Одеси, рятуючись від переслідувань.
Перед відвідуванням храму Путін скористався правом на дострокове голосування і віддав свій голос на виборах депутатів Московської міської Думи. Сьогодні Путін з офіційним візитом відвідає Душанбе.